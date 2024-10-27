طارق العشري يكشف أسباب رحيله عن تدريب النصر الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب رحيله عن تدريب نادي النصر الليبي، بعد 3 أشهر من توليه المسئولية.

طارق العشري يوضح أسباب رحيله عن تدريب النصر الليبي

وقال طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: هناك ظروف أسرية تطلبت بإلحاح رحيلي عن نادي النصر الليبي، بعد تواجدي معهم منذ 3 أشهر فقط.

وأضاف طارق العشري: كنت مرتبطا برئيس النادي الليبي، وتردد أنه سيستقيل عن النادي وهو من يصرف ويتعاقد وحال رحيله سيحدث فريقا كبيرًا لذلك فضلت الاعتذار والرحيل بشكل رسمي بسبب ظروف الأسرية أيضًا.

وتابع طارق العشري: لا توجد عروض في الوقت الحالي، لكن سنرى كيف ستسير الأمور في الوقت المقبل.

وأكمل طارق العشري: خرجت من تجربة الاتحاد التي كانت تجربة مميزة ومن بعدها النصر الليبي، لذلك أحتاج للراحة حاليًا.

واختتم طارق العشري تصريحاته: أديت واجبي مع نادي الاتحاد وأدينا بشكل جيد، باستثناء بعد الفترات في الدور الثاني.