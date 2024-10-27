نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره فريق ريال بيتيس اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.