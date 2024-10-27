نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريو بالوتيلي ينهي اتفاقه مع ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض التقارير، أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي اقترب من العودة مجددًا إلي الكالتشيو، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن بالوتيلي أنهى أتفاقه مع جنوى الإيطالي على الانتقال إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

جنوى الإيطالي يقترب من ضم ماريو بالوتيلي

وأضافت التقارير، أن مهاجم منتخب إيطاليا السابق أتم الاتفاق مع جنوى على الانضمام إلى صفوف الفريق حتى يونيو 2025.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم الإيطالي للفحوصات الطبية خلال الـ24 ساعة المقبلة، للاطمئنان على حالته، والإعلان بشكل رسمي انضمامه إلى صفوف الفريق.

وسينتقل ماريو بالوتيلي البالغ من العمر 34 عاما، إلى ناديه الإيطالي الجديد في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق أضنه دمير سبورت التركي.

