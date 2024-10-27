أحمد أيوب: توقيت حصول الأهلي على السوبر المصرى مثالي.. وواثق فى قدرات الأحمر في تخطي العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أيوب مدرب فريق الأهلي السابق أن حصول الفريق الأحمر على بطولة السوبر المحلى جاء فى توقيت مثالى قبل مواجهة العين الاماراتى وعقب خسارة السوبر الأفريقي.

أحمد أيوب: توقيت حصول الأهلي على السوبر المصرى مثالي

وأوضح أحمد أيوب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " فريق الاهلى قادر على تخطى فريق العين الإماراتى والوصل إلى المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال 2024 حيث من نقاط ضعف الفريق المنافس الخط الدفاعى لديهم واستقبالهم اكثر من 10 اهداف فى مباريتان فقط ".

وأشار أحمد أيوب " ظهور فريق سيراميكا بشكل جيد فى المواجهة الأولى من بطولة كأس السوبر المصرى وضع الضغط على لاعبو الأهلى أثناء سير اللقاء ثم خوض مواجهة الزمالك لمدة 120 دقيقة وإصرارهم على حصد اللقب لذلك لا بد من تأهيل الفريق بدنيا قبل مواجهة العين المقبلة ".