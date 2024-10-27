نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المُدرب الإيطالي إينزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، جوستو.

خط الوسط: كول بالمر، مويسيس كايسيدو، لافيا

خط الهجوم: نوني مادويكي، نيتو، نيكولاس جاكسون.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.