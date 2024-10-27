نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفضه للرحيل.. الزمالك يقرر تجميد سامسون أكينيولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتجميد المهاجم البينيني سامسون أكينيولا.

وقال الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " أستقر الجهاز الفني للزمالك على تجميد سامسون اكينيولا رأس الحربة".

وتابع: "يأتي ذلك بعد رفضه للرحيل بشكل ودي في وقت سابق ومنح الاولوية في قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام اشرف في المباريات الرسمية المقبلة له ".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.