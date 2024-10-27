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أحمد جودة - القاهرة - مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد Chelsea vs Newcastle United اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تستعد جماهير كرة القدم لحفلة كروية من العيار الثقيل، حيث يستضيف تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد في مواجهة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف. تعود هذه المواجهة إلى تاريخ طويل من المنافسة الشريفة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ستكون المباراة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء نجوم اللعبة، ويشهدون مواجهات مثيرة بين اللاعبين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي ونيوكاسل من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد عشاق كرة القدم لحضور مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستكون مباراة تشيلسي ونيوكاسل على موعد مع عشاق كرة القدم عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 2 إتش دي، حيث سيقوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي بتقديم تغطية حماسية للمباراة. يأتي اختيار هذه القناة لنقل هذه المواجهة الهامة في إطار حرصها على تقديم أفضل المحتوى الرياضي للجماهير، حيث ستتيح الفرصة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم متابعة هذه المباراة المثيرة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

حارس المرمى سانشيز خط الدفاع جوستو، كولويل، توسين، ريس جيمس خط الوسط كول بالمر، لافيا، كايسيدو خط الهجوم مودويكي، جاكسون، جادون سانشو

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام تشيلسي



أما بالنسبة لنيوكاسل يونايتد، فمن المتوقع أن يتكون تشكيلهم من:

حارس المرمى بوب خط الدفاع ليفرامينتو، بيرن، كيللي، كرافث خط الوسط جويلنتون، برونو جيماريش، لونجستاف خط الهجوم ألكسندر إيزاك، جوردون، بارنيس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباراة

قبل انطلاق المباراة، يتواجد نادي تشيلسي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يملك 14 نقطة. في المقابل، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يسعى نيوكاسل للهروب من منطقة الخطر.

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لكل من الفريقين؛ حيث يسعى تشيلسي لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتباينة، بينما يتطلع نيوكاسل، الذي يعاني من تذبذب في الأداء، إلى تأكيد قوته والعودة إلى المسار الصحيح.