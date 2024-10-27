الرياضة

تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

ويلتقي الأهلي ضيفه العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء على استاد القاهرة في الدور الثاني من كأس القارات للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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