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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثي موقف محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اللحاق بمباراة البنك الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعيد نجم الفريق أمام البنك الأهلى في الدوري

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " تلقى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تأكيدات طبية تفيد جاهزية لاعبه محمد شحاتة للمشاركة في لقاء الزمالك والبنك الأهلي المقبل في اول جولات الدوري المصري".



وأردف: "يأتي ذلك بعد أن تعافى من الاصابة البسيطة التي تعرض لها في لقاء الزمالك والاهلي في نهائي السوبر المصري ".



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

