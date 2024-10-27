عاجل.. ضربة موجعة قوية لريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة بعد تعرض اثنين من لاعبيه للإصابة خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة ضمن الدوري الإسباني.

ضربة موجعة قوية لريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو

وقد تمكن برشلونة من التفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة في المركز الثاني.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن مدافعي ريال مدريد، أنطونيو روديجير ولوكاس فاسكيز، تعرضا لإصابات عضلية أثناء اللقاء مع برشلونة. وسيخضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة في الأيام المقبلة لتقييم مدى خطورة الإصابتين.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه ريال مدريد من نقص في الخط الدفاعي بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، إضافة إلى عدم جاهزية ديفيد ألابا حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكشف الفحوصات القادمة عن مدى استعداد فاسكيز وروديجير للمشاركة في المواجهات القادمة لريال مدريد أمام فالنسيا، ميلان، وأوساسونا قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر