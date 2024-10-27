نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يوافق على تخفيض عقوبة كهربا.. وتفاصيل اعتذار اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي عن موافقة محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، على طلب لاعبي الفريق الذين تدخلوا لحل أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، حيث قرر تخفيض عقوبة اللاعب من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بجانب العفو عنه والموافقة على مشاركته في التدريبات.

محمد رمضان يوافق على تخفيض عقوبة كهربا

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا كان قد تم ترحيله من الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الماضي في السوبر المصري بسبب اعتراضه على عدم المشاركة فيها وأرسل اللاعب رسالة إعتذار إلى محمد رمضان عبر "الواتس آب" قبل مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري".



وتابع: "قبل أن يتدخل لاعبي الفريق وتحديدًا محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وامام عاشور والشحات وأفشة من أجل العفو عن اللاعب بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ".

وأشار الليثى "وافق رمضان على طلب لاعبي الأهلي وقرر تخفيض العقوبة خاصة وأن مارسيل كولر مدرب الفريق رحّب بالعفو عن اللاعب لحاجة الفريق لجهوده".

واختتم: "شارك كهربا في مران الأمس ليتم تجهيزه لمباراة العين الإماراتي بعد غد، الثلاثاء، في كأس العالم للأندية الأنتر كونتيننتال حال اتخاذ كولر قرار بمشاركة اللاعب ".