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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود عبد الحكيم لاعب فريق المصرى البورسعيدى السابق أن أحد المدربين الأجانب أثناء تواجدى بالفريق البورسعيدى يقوم بتغيرى عقب هتاف الجمهور لى.

عبد الحكيم: متعجب من رحيل عبد القادر وديانج.. والجميع توقع اهدار شيكابالا ركلة الجزاء

وأوضح محمود عبد الحكيم خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الحالى من أفضل المدربين تعامل مع اللاعبين ومقولة أنه لا يرغب فى وجود النجوم غلط ولكن لا يميل إلى اللاعب عديم الروح فقط ".

وأشار محمود عبد الحكيم " رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز مظلوم حاليا ولا بد من انتقاله إلى احد الفرق الجماهيرية وتعجبت من رحيل أحمد عبد القادر والمالى اليو ديانج من النادى الاهلى ولا يوجد لاعب قادر على تعويض محمد عبد المنعم بدفاع الفريق الأحمر ".

وتابع محمود عبد الحكيم " كان هناك إحساس جماعى من المشجعين بإهدار محمود عبد الرازق قائد فريق الزمالك ركلة الجزاء أمام الأهلى فى نهائي بطولةزالسوبر المحلى ".



وأختتم محمود عبد الحكيم حديثة " أشعر بالقلق على فريق الإسماعيلي هذا الموسم وهناك العديد من الأندية سوف تنافس بشكل قوى على رأسهم المصرى البورسعيدى وسيراميكا ".