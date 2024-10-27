"لم أجد أحد في الوقت الصعب" جوميز يبدي غضبه الشديد لإدارة الزمالك لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب الزمالك جوزيه جوميز، غضبه الشديد من مجلس إدارة النادي الأبيض عقب الهزيمة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

جوميز يبدي غضبه الشديد لإدارة الزمالك لهذا السبب

وقال الإعلامي محمد المحمودي عبر برنامجه «هاتريك» المذاع على قناة “أون تايم سبورتس 2”: “عقب الخسارة في مباراة السوبر اجتمع جوزيه جوميز ومجلس إدارة الزمالك في الإمارات، وأبدى البرتغالي غضبه الشديد”.

وأضاف “كنت ممكن أفوز على الأهلي لولا إن طلباتي في الانتقالات الصيفية لم تنفض (جبتولي صفقات مش طالبها واللي طلبتهم مجاش منهم حد)”.

وأتم "جوميز قال لمجلس إدارة الزمالك بعد إلقاء نظرة على دكة البدلاء لم أجد من يصنع الفارق في أصعب أوقات المباراة، وأجاب مجلس إدارة الزمالك طب طلباتك إيه؟ قال لهم عايز إيجاريا اللي رفضتوه".