نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025: الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم مباراة القمة بين ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، حيث تشهد المواجهة بين فريقين من أقوى فرق الدوري، كل منهما يسعى لتحقيق الانتصار والحفاظ على مركزه في جدول الترتيب.

سنتعرف على موعد المباراة، القنوات الناقلة، وأهم التفاصيل حول البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال 2025.



موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2025

تقام مباراة ليفربول وأرسنال في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول.

ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وهو موعد يتيح لعشاق الفريقين فرصة مثالية لمتابعة المباراة بعد الظهر.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال 2025

من المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وأرسنال مباشرة عبر مجموعة من القنوات الرياضية، خاصة تلك التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

من أبرز القنوات الناقلة:

• قناة بي إن سبورتس: الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• قناة سكاي سبورتس: متاحة للجماهير في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

• NBC Sports: تقوم ببث المباراة لجمهور الولايات المتحدة.

يمكن متابعة البث المباشر أيضًا عبر التطبيقات الرسمية لهذه القنوات مثل beIN CONNECT وتطبيقات القنوات الأخرى.

طرق متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال 2025

تتيح القنوات الناقلة خيارات متعددة لمتابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال عبر الإنترنت، حيث يمكن للمشجعين الاشتراك في خدمات البث الرقمي لتلك القنوات، كما تتوفر خدمة البث بجودة عالية HD وخيارات المشاهدة المتعددة، ما يمنح المشجع تجربة مشاهدة ممتعة وواقعية.





أبرز التوقعات للمباراة

يدخل ليفربول المباراة بكامل قوته الهجومية بوجود نجومه مثل محمد صلاح وداروين نونيز، ويطمح لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره.

أما أرسنال، فيسعى لاستغلال تطور أدائه ليقدم أداءً مميزًا أمام ليفربول.

يحتل كلا الفريقين مراكز متقدمة في جدول ترتيب الدوري، مما يجعل المباراة محط أنظار الكثير من المتابعين.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأرسنال

من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيلة هجومية تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، حيث من المتوقع أن يعتمد على:

• الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز

• الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو

• الدفاع: أليسون بيكر في حراسة المرمى، أرنولد وروبرتسون كأظهرة.





أما أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، فقد يعتمد على خطته الهجومية بالاعتماد على لاعبين مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد.









تعد مباراة ليفربول وأرسنال واحدة من أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، حيث ينتظر عشاق الفريقين المباراة بشغف كبير. لا تفوتوا البث المباشر وتابعوا الحدث الكروي الممتع بين فريقين عملاقين في كرة القدم الإنجليزية.