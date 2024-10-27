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أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك التي نشبت في دولة الإمارات، بسبب ما حدث عقب نهاية مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

"المعاملة آدمية".. أحمد سليمان يكشف آخر مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "نحن دائمًا على تواصل يومي مع الكابتن حسين لبيب وحسام المندوه المتواجدان مع ثلاثي الزمالك، كما أننا نثق في القضاء الإماراتي".

وتابع: "المعاملة هناك جيدة، في النهاية هذا قانون نحترمه ونثق في القضاء الإماراتي بأنه سيُعطي كل ذي حق حقه".

وأضاف: " نحن نعلم أن الإمارات دولة قانون وبلد واحد، كلنا عملنا هناك وأقاربنا هناك، والإمارات كلهم هنا في الساحل الشمالي، والعلاقات رائعة".

وأتم: "أنا كنت مع أسر الثلاثي، وسيتواصلون معهم من خلال الهاتف، معيشتهم اليومية جيدة ونمنحهم كل ما يريدونه والمعاملة آدمية، كما أن التحفظ على اللاعبين ما هو إلا إجراء إداري عادي جدًا".

