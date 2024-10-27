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أحمد جودة - القاهرة - تعجب الإعلامي محمد شبانة من كثرة الأزمات والعقوبات الموقعة على الزمالك خلال الفترات الأخيرة مؤكدا أن الفريق بحاجة لقرارات إنضباطية رادعة.

شبانة: عقوبات الزمالك بحاجة لدراسة وقرارات إنضباطية

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك خسر العديد من الأموال كان في أشد الحاجة إليها".

وأردف: "يأتي ذلك بسبب الأمور الإنضباطية والتنظيمية وهو ما يلزم إدارة النادي بدراسة الموقف وإصدار قرارات قوية تعيد الانضباط خاصة وأن الكاف عاقب النادي أيضا منذ فترة قريبة بسبب احداث نهائي بطولة الكونفدرالية.