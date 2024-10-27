نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد بعد رباعية برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة ومانشستر يونايتد السابق بعد فوز البلوجرانا، حل فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك.

وحل ضيفًا على خصمه ريال مدريد في مباراتهما مساء السبت، استضاف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الفريقين، والتي تأتي في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الليجا، موسم 2024/25.

وانتهت المباراة بنتيجة اربعة اهداف دون رد لفريق برشلونة، سجل ليفاندوفسكي هدفين ويامال هدف ورافينا هدف، لينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.

تصريحات نارية من بيكيه

قال ‏بيكيه: نحن فريدون. لن يكونوا مثلنا أبدًا. مع جميع الشباب من لا ماسيا. يا له من مهرجان، يا له من فخر، نحن لا نشبه احد، ليس لنا مثيل.



