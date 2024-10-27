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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نادي برشلونة، مفاوضات متقدمة لتمديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في إطار سعي الإدارة الكتالونية للحفاظ على العناصر الأساسية.

برشلونة في مفاوضات متقدمة لتمديد عقد بيدرى

فتحت إدارة برشلونة، خط المفاوضات قبل أيام مع لاعب الوسط بيدري من أجل تمديد عقده.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن المفاوضات الحالية بين برشلونة وبيدري قد وصلت لمرحلة متقدمة حيث يرغب كلا الطرفين في تمديد العلاقة التعاقدية بينهما.

وأشار رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إلى إن هناك شعور إيجابي بعد آخر اجتماع تم بين الطرفين، وبيدري يعتبر جزءًا من مشروع نادي برشلونة.

يذكر إن عقد بيدري صاحب الـ21 عامًا، ممتد مع نادي برشلونة حتى 30 يونيو 2026.