نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي ومانشيني يتفقان على خفض الشرط الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تنازل عن جزء كبير من الشرط الجزائي الموجود في عقد تدريبه للمنتخب السعودي.

الاتحاد السعودي ومانشيني يتفقان على خفض الشرط الجزائي

وذكرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن من مصادر مطلعة أن مانشيني تنازل عن نحو 60 إلى 70 في المئة من الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الاتحاد السعودي.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم توصله لاتفاق مشترك مع الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني، يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.

وقاد مانشيني دفة الأخضر في 18 لقاء خلال أقل من عام، وخرج المنتخب بقيادته من الدور الثمن النهائي في كأس أمم آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الجاري، كما فقد الأخضر بقيادته 7 نقاط خلال مشوار التأهل للمونديال في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد الخسارة من المنتخب الياباني والتعادل أمام منتخبي اندونيسيا والبحرين.