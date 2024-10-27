نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يريد من قائد تشيلسي جيمس إظهار الصفات القيادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي الإنجليزي قائد الفريق ريس جيمس على إظهار المزيد من روح القيادة، في محاولة لتحفيز فريقه.

ماريسكا يريد من قائد تشيلسي جيمس إظهار الصفات القيادية

ويتوقع أن يشارك جيمس في المباراة ضد نيوكاسل ضمن الدوري الإنكليزي الأحد، في وقت يريد مريسكا أن يظهر شخصية قيادية أكبر في أرض الملعب "تحدثت معه وأتوقع منه المزيد على صعيد القيادة داخل غرف الملابس".

تابع مدرب ليستر سيتي السابق "هو على الطريق، بحال جيدة، يتقدّم لكني أتوقع المزيد".

أضاف المدرب البالغ 44 عاما "معظم الأحيان، يعتقد اللاعب أنه يجب أن ينال المزيد لأنه قائد الفريق. كلا، بالنسبة لي، يجب أن تقدم المزيد لأنك القائد. يجب أن تعطي أكثر من الآخرين. في بعض الأحيان، إذا كنتُ القائد فهل يمكنني أن أعطي أقل؟ كلا، كلا، كلا".

أردف لاعب الوسط السابق "أتوقع ذلك من ريس ورفاقه يتوقعون ذلك منه، أن يعطي أكثر لناحية القيادة".

ومنذ منحه شارة القائد عبر المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خاض جيمس 12 مباراة فقط مع النادي، ما يعني أن دوره كقائد انحصر إلى حد كبير خارج الملعب.

في معظم الموسم الماضي، حمل شارة القائد كونور غالاغر الذي انتقل لاحقا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

بحث ماريسكا عن لاعب في غرف الملابس يتمتع بصفات قيادية، رغم أن محادثاته مع جيمس، المعروف بخجله، كانت إيجابية إزاء ما ينتظره منه، حسب ما ذكر الإيطالي "هو متفهم بأننا نرغب بالمزيد منه".

تابع "هو لاعبنا المتخرج من الأكاديمية. هذا سبب إضافي كي يظهر المزيد من شخصيته".