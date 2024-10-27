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أحمد جودة - القاهرة - قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن فريقه يفتقد للاستقرار بعدما فشل حامل اللقب في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام فيردر بريمن لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 أمس السبت.

ليفركوزن يفتقد للاستقرار قبل سلسلة من المباريات الهامة

وقال ألونسو: "في النهاية، لا يمكننا أن نشعر بالرضا بعدما فشلنا في الحفاظ على تقدمنا مرتين. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لنا خلال هذا الموسم".

وتقدم باير ليفركوزن يوم الأربعاء الماضي، على ستاد بريست بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة انتهت بالتعادل 1/1. كما تعادل الفريق مطلع هذا الشهر 2/2 أمام هولشتاين كييل رغم أنه كان متقدما بهدفين نظيفين.

وأضاف ألونسو:" في هذه اللحظة، نحن نفتقد للاستقرار.. إذا استطعنا استعادته، ستتحسن نتائجنا".

وخلال هذا الموسم حتى الآن تلقت شباك ليفركوزن 15 هدفا، هذا العدد من الأهداف كان الفريق تلقاه بعد مرور 22 جولة من الموسم الماضي.

ويحتاج ليفركوزن لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن، حيث يهدف الفريق لتفادي التعثر أمام فريق إلفسبيرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، عندما يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل بكأس ألمانيا.

وقال جرانيت تشاكا لاعب خط الوسط:" لا نسمح بمرور الكثير من الفرص على مرمانا، ولكن الأهداف التي نتلقاها سهلة وبسيطة للغاية. لا يمكن لهذا أن يحدث في هذا المستوى".