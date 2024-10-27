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أحمد جودة - القاهرة - قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي إنه سيواصل محاولة إعادة الثقة للمهاجم الألماني بالفريق تيمو فيرنر، لكنه يدرك جيدا أن فريقه يحتاج إلى الكثير من اللاعب البعيد عن مستواه.

مدرب توتنهام يحاول إعادة الثقة للمهاجم الألماني تيمو فيرنر

وشارك فيرنر، المعار من لايبزج الألماني، بدلا من القائد المصاب سون هيونج مين، والذي بدوره تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق غدا أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري بسبب مشاكل عضلية، لكن فيرنر لم يسجل في آخر 16 مباراة له مع توتنهام.

وقال بوستيكوجلو: "نتحدث مع تيمو فيرنر باستمرار".

وأضاف: "نعلم أنه يفتقد لبعض الثقة في الوقت الحالي والجميع يعمل بجد على ذلك، لكنه عليه أن يستخدم كل ذلك الدعم من أجل الخروج من الوضع الحالي".

وأوضح مدرب توتنهام: "دورنا في ذلك هو أن نقدم له الدعم داخليا وخارجيا ومهما كان يحتاج".