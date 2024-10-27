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أحمد جودة - القاهرة - أثار إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي، بعد فرضه عقوبات مشددة على نادي الزمالك ولاعبيه شيكابالا وناصر منسي عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ميدو يفتح النار على الاتحاد الافريقي

قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف ناصر منسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة ثلاث مباريات في المنافسات الإفريقية، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 10،000 دولار أمريكي لكل منهما. كما فُرضت على نادي الزمالك غرامة بقيمة 300،000 دولار أمريكي نتيجة لما اعتُبر سوء سلوك للفريق ومسؤوليه أثناء المباراة.

من جانبه، عبر أحمد حسام "ميدو" عن غضبه من هذه العقوبات عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث قال: "الاتحاد الأفريقي يعاقب نادي #الزمالك بسبب فوزه ب #السوبر_الافريقي …عقوبات لا يمكن يقال عنها اي شئ إلا إنه ا مهزلة حقيقية مقارنة بعقوبات سابقة على أندية أخرى!! ضميركم مات ولا زودتم التسعيرة؟

يُذكر أن الزمالك حسم السوبر الإفريقي لصالحه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.