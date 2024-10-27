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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، إن فريقه بحاجة لتسجيل الأهداف والحصول على النقاط في ظل تطلعات الهولندي إيرك تن هاج، مدرب الفريق، قبل مواجهة ويستهام غدا الأحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أونانا: نحتاج لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات

وخسر تن هاج آخر زيارتين له في ملعب "لندن" في مواجهة ويستهام، فيما تعادل الفريق في آخر مباراة له أمام فناربخشة التركي ببطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 1/1.

وقال أونانا: "اتطلع لتلك المباراة بنسبة 100% وسنذهب هناك من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "كلاعب في مانشستر يونايتد، لدينا التزام بمحاولة الفوز بكل مباراة نخوضها".

وتابع حارس مانشستر يونايتد: "في بعض الأحيان لن يكون ذلك ممكنا، لكننا سنسافر إلى لندن من أجل الفوز لأننا نريد الحصول على النقاط ونحتاج لتسجيل الأهداف، نحتاج للفوز بالمباريات، وهذا ما نحاول فعله".