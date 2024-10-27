عاجل.. رد قوي من فينيسيوس على تهكم لاعبي برشلونة بعد رباعية الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - في نهاية مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضمن الدوري الإسباني، اشتبك جناح ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، مع أحد لاعبي برشلونة بشكل كلامي. تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو" وسط جماهيره، وكان أداء لاعبي الفريق الملكي أقل من المستوى المتوقع.

رد قوي من فينيسيوس على تهكم لاعبي برشلونة بعد رباعية الكلاسيكو

أحرز برشلونة أهدافه الأربعة عبر روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، لامين يامال، ورافينيا، مما ترك ريال مدريد تحت ضغط كبير. قبل انتهاء الوقت الأصلي بثلاث دقائق، نزل جافي كبديل وسخر من فينيسيوس بإشارة بيده إلى نتيجة المباراة.

لكن الرد لم يتأخر، حيث ظهر فينيسيوس في برنامج "شيرينجيتو" الإسباني وقال موجهًا حديثه لجافي: "نعم، نعم، ولكن يوم الإثنين سأفوز بالكرة الذهبية". تأتي تصريحات فينيسيوس وسط توقعات صحفية عالمية باحتمالية فوزه بالجائزة، بالنظر إلى أدائه الرائع مع ريال مدريد في الموسم الماضي.