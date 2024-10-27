نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على حساب فريق ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة يعزز صدارة الليجا

وبهذه النتيجة، رفع فريق برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 6 نقاط عن فريق ريال مدريد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 30 نقطة.

2 ريال مدريد، 24 نقطة.

3 فياريال، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 أوساسونا، 15 نقطة.

10 إشبيلية، 15 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 جيرونا، 12 نقطة.

14 ألافيس، 10 نقاط.

15 إسبانيول، 10 نقاط.

16 خيتافي، 9 نقاط.

17 لاس بالماس، 9 نقاط.

18 ليجانيس، 8 نقاط.

19 بلد الوليد، 8 نقاط.

20 فالنسيا، 6 نقاط.