نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الأحد 27 أكتوبر، خلال المباريات التي ستكون قوية للغاية من الليجا.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على حساب فريق ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

مباريات اليوم في الليجا

ديبورتيفو ليجانيس 4:00 سيلتا فيجو

خيتافي 6:15 فالنسيا

ريال بيتيس 7:30 أتلتيكو مدريد

ريال سوسيداد 10:00 أوساسونا