انت الأن تتابع خبر متلومش إلا نفسك.. تحذير شديد اللهجة من السويسري كولر لهذا اللاعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، عن كواليس الصلح بين اللااب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقد وضح المصدر، أن صلح اللاعب محمود عبدالمنعم كهرباوكولر جاء بتدخل من الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وقد أشار المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، قال لمحمود عبدالمنعم كهربا في وجود المدير الرياضي الكابتن محمدرمضا، لو اتكررت تاني ماتلومش حد إلا نفسك.

‏وقد وضح المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، حذر اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا من الاعتراض مرة أخرى، وقاله حالتك البدنية والفنية هي اللي هتحدد وجودك في التشكيل.

ويذكر أن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر ترحيل كهربا للقاهرة لما بدر منه عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري بالامارات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لمواجهة فريق العين الإماراتي، في بطولة الإنتركونتيننتال، وذالك يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.