انت الأن تتابع خبر تغييرات بالجملة.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول بالدوري الانجليزي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب “الإمارات” ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول
- في حراسة المرمى: ديفيد رايا.
- في خط الدفاع: جاكوب كيويور، جابرييل، بن وايت، توماس بارتي.
- في خط الوسط: مارتينيلي، ميكيل مورينو، ديكلان رايس، بوكايو ساكا.
- في الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز.
- ووفقًا لما تم الكشف عنه في الصحف الانجليزية، إن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، سوف يضطر لإجراء بعض التغييرات على تشكيل فريقه في مباراة ليفربول.
- ويعاني أرسنال من عدد من الإصابات قبل مواجهة الأحد، ويأتي على رأسها بوكايو ساكا.كما يغيب المدافع المؤثر ساليبا أيضًا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة ضد بورنموث.