الرياضة

تغييرات بالجملة.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول بالدوري الانجليزي

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رياض - احمد صلاح - يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب “الإمارات” ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

  • في حراسة المرمى: ديفيد رايا.
  • في خط الدفاع: جاكوب كيويور، جابرييل، بن وايت، توماس بارتي.
  • في خط الوسط: مارتينيلي، ميكيل مورينو، ديكلان رايس، بوكايو ساكا.
  • في الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز.
  • ووفقًا لما تم الكشف عنه في الصحف الانجليزية، إن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، سوف يضطر لإجراء بعض التغييرات على تشكيل فريقه في مباراة ليفربول.
  • ويعاني أرسنال من عدد من الإصابات قبل مواجهة الأحد، ويأتي على رأسها بوكايو ساكا.كما يغيب المدافع المؤثر ساليبا أيضًا بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة ضد بورنموث.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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