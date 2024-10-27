انت الأن تتابع خبر تغييرات بالجملة.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول بالدوري الانجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب “الإمارات” ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول