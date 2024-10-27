انت الأن تتابع خبر صلاح ضد ستيرلينج.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي 2024_ 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد جميع عشاق الساحرة المستديرة، لمشاهدة قمة الدوري الإنجليزي، بين فريق ليفربول وأرسنال، المقرر لها مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز،

مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في قمة منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الفريق الأول لنادي ليفربول مباراة الليلة أمام أرسنال، وعينه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، والتي انتزعها فريق مانشستر سيتي بفوزه أمس على ساويثهامبتون.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي..