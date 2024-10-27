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أحمد جودة - القاهرة - أهدر اتحاد الجزائر فرصة استعادة الصدارة بعد تعادله السلبي أمام مضيفه جمعية أولمبي الشلف اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

اتحاد الجزائر يهدر فرصة استعادة صدارة الدوري الجزائري

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، مبتعدا بفارق الأهداف خلف النادي الرياضي القسنطيني المتصدر ومولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تقدم جمعية أولمبي الشلف مؤقتا للمركز الرابع عشر، بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط جمعها من خمس تعادلات.