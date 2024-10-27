جوارديولا يشيد بأداء ساوثهامبتون بعد فوز صعب لمانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء ساوثهامبتون الذي لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مضيفا أنه تعلم من الفوز الصعب على فريق المدرب راسل مارتن الذي يتذيل جدول الترتيب.

وصرح جوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس "ساوثهامبتون لم يقدم أداء رائعا على مستوى الدفاع من العمق فقط بل تميزوا على مستوى التحركات والاستحواذ بالاستعانة بحارس مرماهم".

وأضاف "إنها مباراة مفيدة لي كمدرب، سأتعلم منها كثيرا، لأن ساوثهامبتون قدم أداء جيدا، وبكل تواضع إنهم يستحقون الإشادة".

وقال مدرب مانشستر سيتي "أنا مؤمن بشدة بعملية بناء الهجمة من الخلف، أفضل أن يمسك اللاعبون الكرة بأقدامهم وليس أسنانهم".

وأشار "عندما نواجه فريقا لديه هذه الميزة، سيكون الأمر صعبا، لم نكن مهملين، ولكننا عانينا كثيرا لاستعادة الكرة منهم".

وواصل المدير الفني الإسباني "أنا كمتفرج، عندما أرى المنافس يفعل ما يعجبني وأحب أن أنفذه مع فريقي، فمن الواجب الإشادة به، وأنا متأكد أنني سأتعلم من هذه المباراة".

وشدد جوارديولا "لم نكن المباراة سهلة، لقد خلقنا الكثير من الفرص التي كانت كافية لتحقيق الفوز، ولكنني أحب الفوز بهذه الطريقة الصعبة مثلما فعلنا في آخر مباراتين أمام ولفرهامبتون وساوثهامبتون، رغم أنهما في ذيل الترتيب".

وأتم المدير الفني لمانشستر سيتي تصريحاته "عندما يتردد أن أي فريق بإمكانه الفوز على منافسه في الدوري الإنجليزي، فإنها حقيقة، كل مباراة تكون معركة صعبة".