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أحمد جودة - القاهرة - فاز ليل على مضيفه لنس 2/ صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ليل يهزم لانس بثنائية في الدوري الفرنسي

وسجل جوناثان دايفيد الهدف الأول لليل من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبعده بثلاث دقائق أضاف زميله محمد بايو الهدف الثاني.

ورفع ليل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لنس عند 14 نقطة في المركز الخامس.