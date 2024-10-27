الرياضة

بوتافوجو يفوز على براجانتينو في الدوري البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق بوتافوجو على ضيفه براجانتينو 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

بوتافوجو يفوز على براجانتينو في الدوري البرازيلي

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز إنترناسيونال على أتلتيكو مينيرو 3 / 1، وأتلتيكو باراناينسي على كروزيرو 3 / صفر، وتعادل كريسيوما مع ساو باولو 1/1.

ويدين بوتافوجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه جريجور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد براجانتينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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