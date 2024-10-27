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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق بوتافوجو على ضيفه براجانتينو 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

بوتافوجو يفوز على براجانتينو في الدوري البرازيلي

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز إنترناسيونال على أتلتيكو مينيرو 3 / 1، وأتلتيكو باراناينسي على كروزيرو 3 / صفر، وتعادل كريسيوما مع ساو باولو 1/1.

ويدين بوتافوجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه جريجور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد براجانتينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.