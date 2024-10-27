عاجل.. أول تعليق من أنشيلوتي بعد خسارة الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن فريقه لن يستسلم بعد هزيمته 0-4 على أرضه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة، مذكرًا بأنه في المرة الأخيرة التي شهدوا فيها هذه النتيجة فازوا في نفس الموسم بالليغا وأبطال أوروبا، واعتبر أن فريقه قام ببعض الأمور الجيدة إلى أن تلقت شباكه الهدف الأول.

أول تعليق من أنشيلوتي بعد خسارة الكلاسيكو

صرح المدرب الإيطالي: "لقد كان الوضع متكافئ بالتعادل (0-0 بالشوط الأول)، وأتيحت لنا الفرص، وكان بوسعنا التسجيل لكننا افتقرنا إلى التوفيق للاستفادة منها. عندما سجلوا هم، أحرزوا هدفين جعلونا نستنزف كل طاقتنا. حينما وصلت النتيحة إلى 0-2 حصلوا على مساحات، ونحن خاطرنا في المواجهات الفردية وقد خلقوا العديد من الفرص على حسابنا".

وتابع أنشيولوتي: "راق لي االشوط الأول لكننا متألمون، إنها لحظة قاسية وصعبة. أشكر الجماهير على تشجعيهم حتى الدقيقة 90. علينا أن نواصل العمل، ولا يجب علينا إلقاء كل شيء في سلة المهملات لأن الفريق سعى للعودة في المباراة، الموسم طويل جدًا، لا ينبغي علينا الاستسلام وعلينا أن نتعلم كما فعلنا في الموسم الماضي".

ورغم إدراكه للانتقادات التي سيتلقاها بسبب أسلوبه التكتيك وخسارته لمعركته أمام هانزي فليك مدرب البرسا، أكد أنشيلوتي أنه ليس نادمًا على استراتيجيته وأنه سيكررها إن وضع في نفس الموقف مجددًا.

وقال في هذا الصدد: "لست نادمًا على ذلك لأننا في الشوط الأول اتبعنا نفس نهج المباراة ضد دورتموند، عبر الضغط في المقدمة وكانت من الصعب عليهم الانطلاق. حصلنا على فرص، وسجل مبابي ولكن بتسلل، وحصل فينيسيوس على فرصة.

الفكرة كانت أن نضغط بشكل أكبر وفعلنا ذلك لمدة 60 دقيقة، إنها لحظة صعبة بعد 42 مباراة دون هزيمة. ليس من الجدية إلقاء كل ما فعلناه في سلة المهملات في وجود فريق يمكنه تقديم أداء أفضل وإنني على اقتناع بأننا سنفعل ذلك".