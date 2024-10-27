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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح أتالانتا ضيفه هيلاس فيرونا 6/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أتالانتا يكتسح فيرونا بسداسية في الدوري الإيطالي

ورفع أتالانتا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم مارتن دي رون لأتالانتا في الدقيقة السادسة، وبعده بثلاث دقائق سجل ماتيو ريتيجي الهدف الثاني، فيما أضاف شارل دي كيتلير الهدف الثالث في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 29 سجل أديمولا لوكمان الهدف الرابع لأتالانتا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الخامس في الدقيقة 32.

وسجل فيرونا هدفه الوحيد عن طريق أمين سار في الدقيقة 42، فيما سجل ريتيجي هدفه الثاني والسادس لأتالانتا في الدقيقة 58.