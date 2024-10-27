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أحمد جودة - القاهرة - عززفريق كروز أزول صدارته للدوري المكسيكي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بوماس أونام 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

كروز أزول يفوز على بوماس أونام ويعزز صدارته للدوري المكسيكي

وشهدت هذه الجولة فوز ليون على كويريتارو 4 / صفر، وتيجريس أونال على باتشوكا 2 / 1، وتعادل أطلس مع تيخوانا سلبيا.

وسجل هدفي كروز أزول أنخيل سيبولفيدا في الدقيقة الأولى ولورينزو فارفيلي في الدقيقة 12.

ورفع كروز أزول رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام تولوكا، وتوقف رصيد بوماس أونام عند 24 نقطة في المركز السادس.