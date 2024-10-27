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أحمد جودة - القاهرة -



عزز كروز أزول صدارته للدوري المكسيكي لكرة القدم، بانتصاره على مضيفه بوماس أونام 2/0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة ال14 من المسابقة.

كروز أزول يقوي موقعه في صدارة الدوري المكسيكي

وشهدت هذه الجولة أيضا، فوز ليون على كويريتارو 4/0، وتيجريس أونال على باتشوكا 2/1، وتعادل أطلس مع تيخوانا سلبيا.

وسجل هدفي كروز أزول ضد بوماس أونام: أنخيل سيبولفيدا في الدقيقة الأولى، ولورينزو فارفيلي في الدقيقة 12.

ورفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط أمام تولوكا، بينما توقف رصيد بوماس أونام عند 24 نقطة، في المركز السادس.