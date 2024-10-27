نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة ارسنال وليفربول في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره نادي ليفربول اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقام المواجهة المرتقبة بين أرسنال وليفربول اليوم على ملعب الإمارات في لقاءات بطولة الدوري الانجليزي لهذه النسخة.

موعد مباراة ارسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ليفربول اليوم عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جاكوب كيويور، جابرييل، بن وايت، توماس بارتي.

خط الوسط: مارتينيلي، ميكيل مورينو، ديكلان رايس، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة أرسنال ضد ليفربول اليوم عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.