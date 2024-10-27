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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب نادي برشلونة، لامين يامال، على أن لاعبي برشلونة أثبتوا أن بإمكانهم هزيمة أي فريق.

لامين يامال: أثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق

وكان نادي برشلونة قد حقق فوزا عريضا على حساب ريال مدريد برباعية نظيفة.

وقال يامال - خلال تصريحات صحفية - "نؤمن بأننا أفضل فريق في العالم".

وتابع: "قيل أننا نتمكن فقط من هزيمة الفرق العادية، والآن تمكنا من هزيمة ريال مدريد في عقر دارهم برباعية نظيفة".

واختتم: "اليوم، أثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق".