الرياضة

لامين يامال: أثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب نادي برشلونة، لامين يامال، على أن لاعبي برشلونة أثبتوا أن بإمكانهم هزيمة أي فريق. 

لامين يامال: أثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق

وكان نادي برشلونة قد حقق فوزا عريضا على حساب ريال مدريد برباعية نظيفة. 

وقال يامال - خلال تصريحات صحفية - "نؤمن بأننا أفضل فريق في العالم". 

وتابع: "قيل أننا نتمكن فقط من هزيمة الفرق العادية، والآن تمكنا من هزيمة ريال مدريد في عقر دارهم برباعية نظيفة". 

واختتم: "اليوم، أثبتنا أننا نستطيع هزيمة أي فريق". 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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