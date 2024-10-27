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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من الاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء عقب خسارة السوبر المصري.

موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك.. وسر غضبه بعد هزيمة السوبر المصري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز يرغب في الاستمرار مع نادي الزمالك، لأنه حقق بطولتين في فترة قصيرة، ولم يحدث معه ذلك الأمر في أي وقت مضى".

وأضاف:" هناك مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أكد أن جوميز غاضب من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، ولكن لم يفصح عن اسمه".

وأشار كريم رمزي:" التعاقد مع ميشالاك كذلك من ضمن الأمور التي أزعجت جوزيه جوميز، ولكنه تأقلم مع الوضع، رغم رفضه القاطع بضمه منذ البداية".

وأتم:" حتى هذه اللحظة، لم يتم فتح المفاوضات بين نادي الزمالك وجوزيه جوميز من أجل تجديد عقده في الفترة القادمة؛ رغم أنه حقق ما طُلب منه بإستثناء خسارة السوبر المصري ".