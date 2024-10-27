نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم... موعد مباراة ارسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره نادي ليفربول اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب الإمارات المباراة المرتقبة بين ارسنال وليفربول اليوم في لقاءات بطولة الدوري الانجليزي لهذه النسخة.

موعد مباراة ارسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ليفربول اليوم عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة أرسنال ضد ليفربول اليوم عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.