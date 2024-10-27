نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عزمي: كان يجب أن يسدد هذا اللاعب ركلة الجزاء بدلا من شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أمير عزمي مجاهد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حزنه الشديد بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام فريق الأهلي بركلات الترجيح.

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليتوج بكأس السوبر للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

أمير عزمي مجاهد يتحدث عن ركلة جزاء شيكابالا

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إذا كنت متواجد في نادي الزمالك، في الوقت الحالي كنت سأطلب من محمد عواد بأن يسدد هو ركلة الجزاء بدلا من شيكابالا ".

وأضاف:" عواد كان متألق في هذه المباراة، ويلعب بقدمه بشكل جيد ولذلك كان من الممكن أن يسجلها ويفوز الزمالك بكأس السوبر المصري ".

وأشار أمير عزمي مجاهد: "شيكابالا آخر مرة سجل ركلة جزاء كانت منذ 2010، وكان من الخطأ أن يسدد ركلة الجزاء أمام الأهلي".

واختتم:" الهجوم على شيكابالا في الوقت الحالي ومطالبته الاعتزال أمير غير مقبول، لأن هناك العديد من اللاعبين أهدرت ركلات جزاء من الفريقين مثل المثلوثي وعمر جابر، ومن الأهلي مثل رضا سليم الذي أهدر ركلة جزاء حاسمة".

