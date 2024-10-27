نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مجموعة من المباريات الهامة اليوم، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وفيما يلي تفاصيل أبرز المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي الممتاز
- تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- كريستال بالاس ضد توتنهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
- وست هام ضد مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
- آرسنال ضد ليفربول – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
- ليجانيس ضد سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
- خيتافي ضد فالنسيا – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
- بارما ضد إمبولي – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
- لاتسيو ضد جنوى – الساعة 5 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
- مونزا ضد فينيزيا – الساعة 5 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2
- إنتر ميلان ضد يوفنتوس – الساعة 8 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
- فيورنتينا ضد روما – الساعة 10:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
- بوخوم ضد بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
- يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- هايدنهايم ضد هوفنهايم – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
- ليون ضد أوكسير – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- نيس ضد موناكو – الساعة 7 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
- مونبلييه ضد تولوز – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
- ستراسبورج ضد نانت – الساعة 7 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
دوري القسم الثاني "المحترفين" في مصر
- المقاولون العرب ضد وي – الساعة 6 مساءً.
- المنصورة ضد الترسانة – الساعة 6 مساءً على قناة on time sport.
- منتخب السويس ضد سبورتنج – الساعة 6 مساءً.
- طنطا ضد أبوقير للأسمدة – الساعة 6 مساءً.
- راية ضد كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً.