الرياضة

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مجموعة من المباريات الهامة اليوم، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفيما يلي تفاصيل أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز

  1. تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  2. كريستال بالاس ضد توتنهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
  3. وست هام ضد مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
  4. آرسنال ضد ليفربول – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

  1. ليجانيس ضد سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
  2. خيتافي ضد فالنسيا – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  3. ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  4. ريال سوسييداد ضد أوساسونا – الساعة 11 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

  1. بارما ضد إمبولي – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
  2. لاتسيو ضد جنوى – الساعة 5 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
  3. مونزا ضد فينيزيا – الساعة 5 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2
  4. إنتر ميلان ضد يوفنتوس – الساعة 8 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
  5. فيورنتينا ضد روما – الساعة 10:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

  1. بوخوم ضد بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  2. يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  3. هايدنهايم ضد هوفنهايم – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

  1. ليون ضد أوكسير – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  2. نيس ضد موناكو – الساعة 7 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
  3. مونبلييه ضد تولوز – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  4. ستراسبورج ضد نانت – الساعة 7 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
  5. مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

دوري القسم الثاني "المحترفين" في مصر

  1. المقاولون العرب ضد وي – الساعة 6 مساءً.
  2. المنصورة ضد الترسانة – الساعة 6 مساءً على قناة on time sport.
  3. منتخب السويس ضد سبورتنج – الساعة 6 مساءً.
  4. طنطا ضد أبوقير للأسمدة – الساعة 6 مساءً.
  5. راية ضد كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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