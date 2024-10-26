نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي السبت المقبل في افتتاحية مواجهات الفريق في الدوري المصري الممتاز.

واطمأن عيد على جاهزية عناصر الفريق خاصة المنضمين الجدد وعلى اندماجهم مع الفريق نفسيًا وفنيًا.

وعلى جانب آخر يسابق الجهاز الطبي الزمن من أجل تجهيز أسامة النجار ظهير أيمن الفريق للحاق بمباراة الإسماعيلي بعد إصابته بتمزق في عضلة السمانة.