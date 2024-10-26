نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن موقف محمد صلاح، قائد المنتخب، بشأن الانضمام لمعسكر نوفمبر المقبل لا يزال غير مؤكد، حيث يستعد الفريق لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بعد تأهل الفريق رسميًا.

تتصدر مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أنه لم يتم الحديث عن إعفاء صلاح أو أي لاعب آخر من المعسكر، كما لم يتقدم أي لاعب بطلب لعدم المشاركة.

وأشار إلى أن حسام حسن لم يتخذ قرارات نهائية بشأن قائمة المعسكر، ولكن هناك مجموعة أساسية من اللاعبين المحليين والمحترفين سيتم الاعتماد عليهم، مع إمكانية دخول عناصر جديدة حسب أدائهم مع أنديتهم.