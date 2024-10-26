فوز ليفيلز وتعادل المرج والقناطر وهزيمة بطا بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز ليفيلز و تعادل المرج والقناطر و هزيمة بطا بالقسم الثالث

افتتحت اليوم السبت، مباريات المجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث اسفرت النتائج عن فوز ليفيلز خارج الديار على حساب هليوبوليس بهدفين دون مقابل.

سجل أهداف المباراة كلًا من محمد علي ويحي زكريا، وفاز قليوب على بطا بملعب الاخير بهدف اللاعب محمد عادل، وفاز رع على القومي برباعية نظيفة.

وتعادل المرج امام سبورتنج كاسل بهدفين لكلا منهما في مباراة جدالية واعتراضات من الطرفين على قرارات حكم المباراة، افتتح محمد حسن (توتا) التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 7 وسط غياب تام من مدافعي سبورتنج، وأدرك كريم فوزي التعادل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني ازدادت المباراة سخونة بقرارات الحكم وأمطار البطاقة الصفراء على لاعبي سبورتنج كاسل للاعتراض على قرارات الحكم، حتي جاءت الدقيقة 60 بتسجيل أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل حسن رجب من صناعة اللاعب إسلام محمد (التتش) وسط غياب تام من مدافعي الضيوف، واستمرت المباراة متبادلة الهجمات من كلا الطرفين حتي جاءت الدقيقة 80 سجل سبورتنج هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد نبيل (تيتو)، ليتقاسم الفريقين نقطة المباراة.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي

بهتيم 0-0 اسكو

المطرية 0-0 مدينة نصر

شباب طوخ 1-0 شباب قها

النصر للتصدير (باى)

ترتيب المجموعة السادسة

1- رع 3 نقاط

2- ليفيلز 3 نقاط

3- طوخ 3 نقاط

4- قليوب 3 نقاط

5- المرج نقطة

6- سبورتنج كاسل نقطة

7- القناطر الخيرية نقطة

8- المطرية نقطة

9- مدينة نصر نقطة

10- بهتيم نقطة

11- إسكو نقطة

12- قها دون نقاط

13- بطا دون نقاط

14- هليوبوليس دون نقاط

15- القومي دون نقاط

16- النصر للتصدير دون نقاط