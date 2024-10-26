نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرليفركوزن ضيفا ثقيلا على نظيره فريق فيردر بريمن اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد فيسير شتاديون ضمن
منافسات الجولة 8 من الدوري الألماني.
موعد مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن
وتبدأ صافرة انطلاق فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.