نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع نظيره فريق الفتح اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الرائد ضد الفتح
وتنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفتح
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.