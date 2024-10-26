الرياضة

موعد مباراة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع نظيره فريق الفتح اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الرائد ضد الفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفتح


تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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