نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يفاوض رينارد لخلافة مانشيني في المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على جهود مسئولي الاتحاد السعودي من أجل تعيين مدير فني جديد في أقرب وقت لتولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

رينارد يقترب من العودة لقيادة المنتخب السعودي

ولفتت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فك علاقته التعاقدية بالإيطالي مانشيني بعد تعثره في آخر مباراتين من تصفيات كأس العالم 2026 حيث خسر من اليابان ثم تعادل سلبيًا مع البحرين على ملعبه في جدة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الفرنسي رينارد هو الأقرب لتولي قيادة الأخضر خاصةً أنه بلا وظيفة منذ رحيله عن تدريب منتخب سيدات فرنسا لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مباحثات التعاقد مع المدرب الجديد مستمرة مع وجود 3 أسماء مرشحة يتصدرها رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال الأسبق هو المرشح البديل في حالة فشل محادثات التعاقد مع رينارد لخلافة مانشيني في قيادة المنتخب السعودي.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن اتحاد الكرة سيحسم مسألة عودة الفرنسي رينارد لقيادة المنتخب الوطني خلال 24 ساعة.